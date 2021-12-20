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Дебоширы устроили массовую драку на глазах у детей в северо-восточной части Петербурга

Происшествия
Дебоширы устроили массовую драку на глазах у детей в северо-восточной части Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 декабря. Группа петербуржцев схлестнулась в массовой драке на Индустриальном проспекте. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте», потасовка произошла прямо на глазах детей драчунов, сидевших в машинах.

Видеоролик произошедшего появился на просторах Сети. На нем видно, как к месту побоища приехали наряды полиции с включенными сиренами. Правоохранители пытались успокоить дебоширов, однако те едва не устроили драку и со стражами порядка.

«Устроили драку, вызвали копов и задрались с ними. У этих горе родителей еще и маленькие дети в машинах были. Я смотрела этот цирк минут 30. А их женщины орали так, что у меня дома дети проснулись», — отмечает очевидец в комментариях под постом в группе.

В начале месяца пьяные жительницы Северной столицы натравили псов на прохожую. В результате ЧП пострадавшая попала в больницу с травмами.

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санкт-петербург видео полиция массовая драка
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