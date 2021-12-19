«Интересный проект»: Владимир Путин ознакомился с планами по строительству ТПУ в Петербурге

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» показали сюжет, посвященный крупному инфраструктурному проекту о транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). Подробнее — в материале ФАН.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В эфир программы «Москва. Кремль. Путин» вышел сюжет о заседании «Агентства стратегических инициатив». Один из моментов — то, как президенту Российской Федерации продемонстрировали проект ТПУ. Зо образец компания «Мегалайн» взяла успешный опыт реализации подобных хабов в Москве. ТПУ будет выполнять сразу несколько функций: транспортную, гостиничную, деловую и общественную.

Предлагаемые локации для реализации национального проекта являются точками слияния значительных потоков. Будут рассмотрены территории рядом со станциями метрополитена «Старая Деревня», «Парнас», «Гражданский проспект», «Купчино», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Проспект Ветеранов», «Рыбацкое» и с запланированной к строительству станцией «Шуваловский проспект».

Инвестор предлагает создание на станции метро «Старая Деревня» многофункциональной зоны пересадки с эффективным взаимодействием различных видов транспорта. Проект будет объединять пять точек транспортной инфраструктуры (ж/д платформу, автобусные остановки, трамвайные остановки, железнодорожную станцию и станцию метро «Старая Деревня»).

«Интересный проект», — резюмировал Владимир Путин.

Ранее в медиацентре «Патриот» генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал, какую пользу Петербургу принесут проекты по развитию «Горской» и созданию транспортно-пересадочных узлов. По его словам, драйверами развития «Горской» станут четыре направления: IT-деревня (крупнейший на Северо-Западе инновационный кластер), объекты формата light Industrial (помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и среднего бизнеса), гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер.