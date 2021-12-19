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Рынок петербургской недвижимости может вернуться к допандемийным показателям

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 16:06
Экономика
Рынок петербургской недвижимости может вернуться к допандемийным показателям
pixabay.com

Санкт-Петербург, 19 декабря. Спрос и предложение на рынке недвижимости Северной столицы может приблизиться к динамике 2019 года. Об этом пишет «Санкт-Петербург» со ссылкой на слова гендиректора агентства недвижимости Алексея Бондарева.

Новостройки могут существенно вырасти в цене из-за повышения цен на строительные материалы. Это создаст дефицит новых проектов, который также будет поддерживать высокую стоимость жилых площадей.

Бондарев предполагает, что наиболее востребованными останутся однокомнатные квартиры. Он отметил, что рынок не будет чувствовать их недостаток. Эксперт подчеркнул, что заметное влияние на потребительские цены могут оказать доступные ипотечные кредиты.

Рыночная цена на петербургские квартиры выросла более чем на 10%. Эти сведения подтверждены данными федеральной базы недвижимости Restate.

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