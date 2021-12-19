Спасатели полностью ликвидировали последствия пожара на верфи в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 декабря. Работы по ликвидации последствий возгорания на корвете «Проворный» в Петербурге завершились вечером 18 декабря. Инцидент произошел на судостроительном заводе «Северная верфь».

Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы региона 17 декабря. Площадь возгорания достигала 800 квадратных метра. В ходе происшествия пострадали два сотрудника МЧС.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Вечером пятницы спасателям удалось локализовать пожар, после чего его ранг понизился с четвертого до третьего уровня. К тушению пожара привлекались 89 спасателей и 22 единицы техники. В настоящее время правоохранителями устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.