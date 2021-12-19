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Спасатели полностью ликвидировали последствия пожара на верфи в Петербурге

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 00:00
Происшествия
Спасатели полностью ликвидировали последствия пожара на верфи в Петербурге
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 19 декабря. Работы по ликвидации последствий возгорания на корвете «Проворный» в Петербурге завершились вечером 18 декабря. Инцидент произошел на судостроительном заводе «Северная верфь».

Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы региона 17 декабря. Площадь возгорания достигала 800 квадратных метра. В ходе происшествия пострадали два сотрудника МЧС.

Спасатели полностью ликвидировали последствия пожара на верфи в Петербурге
Федеральное агентство новостей /

Спасатели полностью ликвидировали последствия пожара на верфи в Петербурге
Федеральное агентство новостей /

Спасатели полностью ликвидировали последствия пожара на верфи в Петербурге
Федеральное агентство новостей /

Вечером пятницы спасателям удалось локализовать пожар, после чего его ранг понизился с четвертого до третьего уровня. К тушению пожара привлекались 89 спасателей и 22 единицы техники. В настоящее время правоохранителями устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

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пожар петербург северная верфь
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