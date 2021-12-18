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СК проводит проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге

Происшествия
СК проводит проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 декабря. Семимесячный мальчик госпитализирован с ожогами в Петербурге. Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники городского управления СК России.

Ведомство установило, что вечером 17 декабря в больницу поступил новорожденный ребенок с термическими ожогами. Его доставили из квартиры в доме, расположенном по проспекту Энтузиастов в Петербурге.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в городском СК РФ.

Вместе с ожогами у мальчика наблюдается сильное истощение. Ребенок проживал с пьющей матерью, которая долгое время игнорировала тяжелое состояние сына. Предварительно известно, что младенец опрокинул на себя тарелку с кипятком. Отец ребенка проживает в другом регионе и готов забрать мальчика в течение недели.

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петербург ск младенец
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