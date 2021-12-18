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Предложение апартаментов в Петербурге продемонстрировало новый антирекорд

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 16:16
Экономика
Предложение апартаментов в Петербурге продемонстрировало новый антирекорд
pixabay.com  /  Pexels

Санкт-Петербург, 18 декабря. Свободное предложение на рынке апартаментов в Северной столице за третий квартал 2021 года оказалось на отметке в 2,7 тыс. номеров с общей площадью 110 тыс. кв. метров. Нынешние показатели упали ниже уровня 2017 года, сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики агентства Knight Frank St Petersburg предположили, что причиной произошедшего стал высокий спрос на рынке недвижимости. Они отметили, что ряд застройщиков стараются придерживать ликвидные объекты для того, чтобы сохранить динамику продаж. Всего за третий квартал текущего года было продано примерно 1,5 тыс. апартаментов, чья общая площадь составила около 52 тыс. кв. метров. Доля жилья сервисного формата сократилась на 3 п. п. до уровня 86%, несмотря на увеличение спроса во втором квартале.

Специалисты организации ранее рассказали, что стоимость апартаментов в Москве повысилась из-за сокращения предложения на рынке. Они уверены, что тенденцию также оказывает пандемия COVID-19.

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спб апартаменты рынок недвижимости
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