Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 14:58
14:56
Общество
Звезда украсила верхушку главной елки Петербурга, которая успела разочаровать горожан
14:56
Армия
Макей: Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
14:54
Видео
ФАН публикует кадры с места ДТП на детской площадке в Саратове
14:48
Политика
Вице-спикер Госдумы Жуков объяснил желание россиян вернуться в СССР чувством ностальгии
14:48
Общество
Родители смогут посетить утренники в детсадах и школах Подмосковья по QR-коду
14:47
Происшествия
Бизнесмен Троценко заявил о готовности оказать финансовую помощь владельцу «Листвяжной»
14:46
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в Южном Судане
14:46
Происшествия
Российские судебные приставы добились от Telegram выплаты всех назначенных штрафов
14:45
Общество
Жителям КНДР запретили посещать магазины и смеяться в период траура по Ким Чен Иру
14:45
Общество
Вирусолог Горелов сообщил, когда зараженный омикрон-штаммом COVID-19 наиболее опасен
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Юные петербургские художники нарисовали портреты погибших в Чечне росгвардейцев

Общество
Юные петербургские художники нарисовали портреты погибших в Чечне росгвардейцев
Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Санкт-Петербург, 18 декабря. Петербургские воспитанники подростково-молодежного центра «Лигово» приняли участие в акции «Портреты героев» и нарисовали картины в память о погибших во время войны в Чечне росгвардейцах.

Воспитанницы подростково-молодежного центра «Лигово» приняли участие в создании 41 портрета героев чеченской войны. Получившаяся серия карандашных картин была создана в память о погибших бойцах петербургского ОМОН, СОБР и 33-й бригады оперативного назначения, участвовавших в боевых действиях в Чечне.

Родственники и семьи погибших передали фотографии своих героев 18 непрофессиональным художницам из центра, которые изобразили бойцов в карандаше. Созданные картины после выставки передадут музеям подразделений и воинским частям, рассказала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Другая галерея портретов героев Росгвардии в начале декабря открылась в Москве, где были представлены 55 Героев СССР и России, проходивших службу в воинских частях и подразделениях Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

В ноябре в Ленинградской области открыли стелу в память о бойцах Росгвардии, которые погибли при крушении вертолета в районе населенного пункта Корпикюля. Погибшие отказались эвакуироваться из теряющего высоту вертолета и остались на борту, чтобы отвести его от населенного пункта, сообщает RT.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юные петербургские художники нарисовали портреты погибших в Чечне росгвардейцев
росгвардия чечня портреты героев
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать