Юные петербургские художники нарисовали портреты погибших в Чечне росгвардейцев

Санкт-Петербург, 18 декабря. Петербургские воспитанники подростково-молодежного центра «Лигово» приняли участие в акции «Портреты героев» и нарисовали картины в память о погибших во время войны в Чечне росгвардейцах.

Воспитанницы подростково-молодежного центра «Лигово» приняли участие в создании 41 портрета героев чеченской войны. Получившаяся серия карандашных картин была создана в память о погибших бойцах петербургского ОМОН, СОБР и 33-й бригады оперативного назначения, участвовавших в боевых действиях в Чечне.

Родственники и семьи погибших передали фотографии своих героев 18 непрофессиональным художницам из центра, которые изобразили бойцов в карандаше. Созданные картины после выставки передадут музеям подразделений и воинским частям, рассказала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Другая галерея портретов героев Росгвардии в начале декабря открылась в Москве, где были представлены 55 Героев СССР и России, проходивших службу в воинских частях и подразделениях Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

В ноябре в Ленинградской области открыли стелу в память о бойцах Росгвардии, которые погибли при крушении вертолета в районе населенного пункта Корпикюля. Погибшие отказались эвакуироваться из теряющего высоту вертолета и остались на борту, чтобы отвести его от населенного пункта, сообщает RT.