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Снегоуборочная техника не вышла на расчистку дорог в Курортном районе Петербурга

Общество
Снегоуборочная техника не вышла на расчистку дорог в Курортном районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов несколько дней назад поручил усилить меры по уборке внутриквартальных территорий, очистке фасадов и крыш от снега и наледи. Однако жители разных районов города не видят прогресса в работе коммунальных служб. В Курортном районе не замечено ни одной снегоуборочной машины. Петербург продолжает превращаться в одну большую грязную глыбу снега.

Согласно данным онлайн-карты Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, утром 18 декабря на дорогах города задействовано всего 78 транспортных единиц — на пять меньше, чем днем ранее. Наименьшее количество уборочной техники в Выборгском (одна единица), Кронштадтском (одна), Приморском (одна), Калининском (две), Красногвардейском (две) районах. Основная масса машин сосредоточена в Кировском, Пушкинском и Московском районах. При этом в Курортном районе техника вообще не вышла.

Снегоуборочная техника не вышла на расчистку дорог в Курортном районе Петербурга
Федеральное агентство новостей /

В Смольном рассказали, что дороги и улицы Петербурга медленно убирают, поскольку не используют реагенты, которые, конечно же, ускорили бы процесс. Еще добавили, что на плавильных пунктах снег проходит очистку, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Это отвечает современным экологическим требованиям, но увеличивает время на обработку снега.

Поэтому пока власти Северной столицы заботятся об экологии, петербуржцы самостоятельно выходят на улицы бороться со снегом, сосульками и наледью. Больше всего жалоб поступает именно от пешеходов Фрунзенского и Красногвардейского районов. Там люди вынуждены пробираться по кучам снега, которые коммунальные службы сваливают прямо на тротуары.

Люди оставили тысячи жалоб в официальных группах городской и районной администраций во «Вконтакте». Однако решать возникшие в городе снежные и ледяные проблемы Смольный не спешит.

Несладко зимой приходится и автовладельцам Петербурга, которые вынуждены часами стоять в пробках и опаздывать на работу из-за нерасторопных коммунальных служб. Вместо того, чтобы прислушаться к горожанам, Александр Беглов обвинил именно автолюбителей в том, что дороги не очищены от снега.

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