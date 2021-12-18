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Спасатели начали откачку воды из трюмов горящего корвета на Северной верфи

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 00:27
Происшествия
Спасатели начали откачку воды из трюмов горящего корвета на Северной верфи
Невские Новости

Санкт-Петербург, 18 декабря. Крупный пожар на территории завода «Северная верфь» произошел вечером 17 декабря. Сообщается, что загорелся корвет Минобороны России «Проворный». Спасатели начали откачку воды из трюмов военного корабля.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

В борьбе с огнем были задействованы 168 человек и 42 единицы спецтехники. Пожар был локализован в 22:49, сообщили в управлении МЧС по городу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку по факту происшествия на заводе «Северная верфь».

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