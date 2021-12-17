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Спасатели локализовали возгорание на Северной верфи в Петербурге

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 23:08
Происшествия
Спасатели локализовали возгорание на Северной верфи в Петербурге
52.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Санкт-Петербург, 17 декабря. Сотрудники спасательных служб смогли локализовать возгорание на корвете «Проворный» на территории судостроительного завода «Северная верфь».

После локализации пожара ранг сложности ликвидации пожара понизили до третьего уровня. Ранее этому пожару был присвоен четвертый ранг. Сотрудник МЧС заявил, что опасность пошла на убыль. Недавно площадь возгорания составляла 800 квадратных метров. Во время происшествия пострадали два сотрудника спасательной службы.

Пострадавшими спасателями являются 35-летний сержант Александр Л. и 42-летний старший прапорщик Сергей Г. В данный момент выясняются все детали и обстоятельства инцидента.

Очаг пожара находился на корвете «Прорывной», который строился на заводе. К ликвидации возгорания привлекли 89 членов личного состава и 22 единицы техники.

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пожар северная верфь прорывной
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