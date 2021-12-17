Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 23:40
23:08
Происшествия
Спасатели локализовали возгорание на Северной верфи в Петербурге
23:03
Происшествия
СК начал проверку из-за пожара на Северной верфи в Петербурге
23:00
Видео
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Семен Уралов
22:43
Общество
Кардиолог Гандельман назвал алкоголь и грейпфрутовый сок опасными для диабетиков
22:23
Происшествия
Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара на Северной верфи
22:21
Происшествия
Своевременному тушению пожара на Северной верфи помешали сугробы на дорогах Петербурга
22:20
Происшествия
Стали известны имена пострадавших при пожаре на петербургской Северной верфи
22:11
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном деэскалацию на Украине в телефонном разговоре
22:00
Общество
Морозы достигнут 25 градусов: во что превратятся растаявшие сугробы в Петербурге на следующей неделе
21:54
Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР: санкции ЕС не испортят отношения между Москвой и Банги
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара на Северной верфи

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 22:23
Происшествия
Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара на Северной верфи
Невские Новости

Санкт-Петербург, 17 декабря. Петербургская прокуратура инициировала проверку на заводе «Северная верфь», где произошел пожар на строящемся корвете «Проворный».

Ранее источник на предприятии сообщил об отсутствии угрозы взрыва корабельного топлива и боеприпасов на борту горящего корвета. Судно запитано электричеством с берега.

Серьезный пожар на территории завода «Северная верфь» мог произойти из-за сварочных работ, сообщил источник в экстренных службах. Очаг возгорания находится на строящемся корабле корвет «Проворный» проекта 20385. Четыре человека пострадали при пожаре на территории судостроительного завода. В результате происшествия травмы получил мужчина. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара на Северной верфи
пожар проверка северная верфь
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать