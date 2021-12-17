Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара на Северной верфи

Санкт-Петербург, 17 декабря. Петербургская прокуратура инициировала проверку на заводе «Северная верфь», где произошел пожар на строящемся корвете «Проворный».

Ранее источник на предприятии сообщил об отсутствии угрозы взрыва корабельного топлива и боеприпасов на борту горящего корвета. Судно запитано электричеством с берега.

Серьезный пожар на территории завода «Северная верфь» мог произойти из-за сварочных работ, сообщил источник в экстренных службах. Очаг возгорания находится на строящемся корабле корвет «Проворный» проекта 20385. Четыре человека пострадали при пожаре на территории судостроительного завода. В результате происшествия травмы получил мужчина. Медики оценивают его состояние как тяжелое.