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Стали известны имена пострадавших при пожаре на петербургской Северной верфи

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 22:38
Происшествия
Стали известны имена пострадавших при пожаре на петербургской Северной верфи
Prt Scr vk.com  /  Alexandr Tretyak

Санкт-Петербург, 17 декабря. Стали известны имена сотрудников МЧС, которые пострадали во время тушения возгорания на корвете «Проворный» в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что по последним данным во время происшествия пострадали два сотрудника спасательной службы. Первым является 42-летний старший прапорщик Сергей Г., а вторым — 35-летний сержант Александр Л. В настоящий момент подробности инцидента уточняются.

Очаг возгорания находится на строящемся корабле Корвет «Проворный» проекта 20385. Сейчас на месте пожара работают 22 единицы техники МЧС и 89 человек личного состава.

Ранее стало известно, что во время происшествия на территории судостроительного завода «Северная верфь» пострадали четыре человека. Сообщается, что один из них получил ожоги всего тела, рук и ног. По оценке медиков, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Еще один пожарный получил ожоги рук. В настоящий момент он госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести.

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пожар пострадавшие корвет северная верфь Проворный
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