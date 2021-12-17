Топливо и боеприпасы отсутствуют на горящем в Петербурге корвете «Проворный»

Санкт-Петербург, 17 декабря. Угроза взрыва корабельного топлива и боеприпасов на борту горящего корвета «Проворный», который строится на территории «Северной верфи», отсутствует. Соответствующей информацией поделился источник на предприятии.

Судостроитель во время беседы с «Невскими новостями» сообщил, что прием корабельных запасов на корвет должен был произойти только в следующем году. По словам собеседника, судно запитано электричеством с берега. Информатор подчеркнул, что боезапас на корабль грузится только в случае государственных испытаний. По его словам, до этих маневров «еще далеко».

Площадь возгорания на «Проворном» недавно составила 800 квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности тушения из пяти. В будущем будут установлены все детали, причины и обстоятельства возникшего пожара. По предварительной информации, инцидент мог случиться из-за сварочных работ.