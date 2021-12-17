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Топливо и боеприпасы отсутствуют на горящем в Петербурге корвете «Проворный»

Происшествия
Топливо и боеприпасы отсутствуют на горящем в Петербурге корвете «Проворный»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 декабря. Угроза взрыва корабельного топлива и боеприпасов на борту горящего корвета «Проворный», который строится на территории «Северной верфи», отсутствует. Соответствующей информацией поделился источник на предприятии.

Судостроитель во время беседы с «Невскими новостями» сообщил, что прием корабельных запасов на корвет должен был произойти только в следующем году. По словам собеседника, судно запитано электричеством с берега. Информатор подчеркнул, что боезапас на корабль грузится только в случае государственных испытаний. По его словам, до этих маневров «еще далеко».

Площадь возгорания на «Проворном» недавно составила 800 квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности тушения из пяти. В будущем будут установлены все детали, причины и обстоятельства возникшего пожара. По предварительной информации, инцидент мог случиться из-за сварочных работ.

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пожар возгорание северная верфь Проворный
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