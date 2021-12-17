ФАН публикует новое видео с места пожара на Северной верфи в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 декабря. Корреспондент ФАН прислал в редакцию новую видеозапись пожара на судостроительном заводе «Северная верфь». Происшествие случилось в Санкт-Петербурге.

Площадь возгорания на территории корвета «Проворный» ранее достигла 800 квадратных метров. Эксперты сообщили, что пожару присвоен четвертый ранг сложности тушения из пяти. Инцидент произошел на строящемся проекте.

В ликвидации пожара принимают участие 89 человека личного состава. Также возгорание тушат 22 единицы техники. Во время происшествия травмы получили четыре человека. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Специалисты будут вынуждены выяснить все детали, обстоятельства и причины пожара. Инцидент мог случиться по причине сварочных работ.