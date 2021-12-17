Площадь пожара на корвете «Проворный» в Петербурге достигла 800 «квадратов»

Санкт-Петербург, 17 декабря. Площадь возгорания на корвете «Проворный» составляет 800 квадратных метров. Специалисты присвоили пожару четвертый ранг сложности из пяти.

Пожар, произошедший на корвете, который строился на территории «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию. Во время инцидента пострадали четыре человека. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

К ликвидации возгорания привлекли 89 членов личного состава. Также в тушении пожара принимают участие 22 единицы техники. По предварительной информации, палуба корвета могла загореться в результате сварочных работ. Экспертам предстоит установить все детали, причины и обстоятельства происшествия.