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ФАН опубликовал новое видео пожара на заводе «Северная Верфь»

Происшествия
ФАН опубликовал новое видео пожара на заводе «Северная Верфь»
Prt Scr vk.com  /  Alexandr Tretyak

Санкт-Петербург, 17 декабря. Федеральное агентство новостей опубликовало новое видео с места пожара на территории судостроительного завода «Северная Верфь» в Санкт-Петербурге.

Согласно ролику, огнем охвачена верхние конструкции верфи. На месте пожара наблюдается черный дым.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при пожаре на территории судостроительного завода. В результате происшествия травмы получил мужчина. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Очаг возгорания находится на строящемся корабле корвет «Проворный» проекта 20385. На месте работают 22 единицы техники МЧС и 89 человек личного состава.

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петербург северная верфь корвет проворный
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