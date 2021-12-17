Сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали видео с зимними забавами обезьян

Санкт-Петербург, 17 декабря. Работники Ленинградского зоопарка регулярно устраивают своим подопечным разные забавы. В этот раз в Сети появилось видео с зимними играми обезьян.

Сотрудники учреждения рассказали, что разные виды обезьян отличаются по характеру. Например, гиббоны весьма осторожные и мнительные — они готовы отказаться от вкусностей, если их будет сложно раздобыть. Именно поэтому к занятиям приматов подходят индивидуально.

«Прекрасно поддаются тренингу капуцины, черные и львинохвостые макаки. При этом они могут очень бурно реагировать на новые предметы в их вольере и храбро атаковать неизвестные объекты», — пояснили в пресс-службе зоопарка.

Этой зимой специально для игр обезьян работники слепили снеговика. На видео можно посмотреть, как животные храбро подбегают к снежной скульптуре и достают из нее еду.

В интернете ранее появилось видео игры в догонялки с участием матери-лосихи и лосенка в Алтайском крае. Животные быстро передвигаются по местности. Из-за длинных и мощных ног снег не является для них ощутимым препятствием.