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Обновление сети транспортно-пересадочных узлов принесет Петербургу почти 140 млрд рублей

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 16:22
Общество
Обновление сети транспортно-пересадочных узлов принесет Петербургу почти 140 млрд рублей
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Санкт-Петербург, 17 декабря. Важность проекта петербургской сети транспортно-пересадочных узлов прокомментировал во время эфира Медиагруппы «Патриот» генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Инициативу по модернизации сети транспортно-пересадочных узлов в Петербурге показали 16 декабря во время заседания экспертного совета «Агентства стратегических инициатив». Руководил мероприятием президент Владимир Путин.

Проект модернизации ТПУ является одной из двух масштабных задумок компании «Мегалайн». Другая идея носит название «Горская» и предполагает формирование на территории заброшенной площадки нескольких кластеров под IT, бизнес и культурную деятельность.

По словам главы застройщика Корупятника, обновление транспортного узла позволит решить многие городские проблемы районного характера. Предполагается, что проект должен быть начат к лету 2022 года, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

«В частности, там будет создана крупная перехватывающая парковка, там будет создана своя бизнес инфраструктура, там будет создана большая инфраструктура попутных услуг — как МФЦ, банки, вплоть до детских садов, почты и прочего, и люди смогут непосредственно решать массу своих бытовых проблем, а создание таких перехватывающих крупных стоянок и транспортно-пересадочного комплекса позволит значительно снизить маятниковую миграцию», — указывает на плюсы ТПУ глава «Мегалайна».

Помимо этого, отмечает участник эфира медиацентра, сеть ТПУ должна полностью окупиться где-то в течение десяти или пятнадцати лет, что соответствует средней окупаемости всех проектов, возводимых девелопером. За указанный временной промежуток бюджет города сможет пополниться на 136 млрд рублей, а проект транспортно-пересадочных узлов создаст в Петербурге свыше 30 тыс. новых рабочих мест.

Параллельный проект реновации заброшенной промышленной территории в Северной столице предполагает превращение зоны в новейший инновационный город с экологическим уклоном.

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