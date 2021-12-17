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Строительство ТПУ позволит решить проблемы в транспортной системе Петербурга

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 16:11
Общество
Строительство ТПУ позволит решить проблемы в транспортной системе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 декабря. Большинство приезжающих в Санкт-Петербург туристов жалуется на транспортную систему города, заметил в эфире Медиагруппы «Патриот» гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

По его мнению, строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) позволило бы улучшить ситуацию. Менеджер напомнил, что еще в 2014 году власти Северной столицы приняли программу, предусматривающую создание 61 ТПУ. Однако до сих пор не появилось ни одного такого объекта.

«И поэтому мы в рамках ПМЭФ подготовили свой большой инвестиционный проект, который вошел в соглашение. Мы предложили именно с собственной инициативой, с собственными инвестициями приступить к началу реализации. Мы хотели бы уже к 2024 году сдать первые объекты», — рассказал гость медиацентра.

Корупятник уточнил, что первый ТПУ компания «Мегалайн» собирается построить у метро «Старая Деревня». По его словам, это один из самых сложных объектов в Петербурге, ведь у станции сходятся сразу пять видов транспорта — метро, трамваи, троллейбусы, автобусы и электрички.

«Мы предлагаем накрыть это единым куполом стилобата, чтобы все пересадочные процессы происходили по принципу-сухие ноги, безусловно, мы хотим полностью обновить и перестроить всю транспортную инфраструктуру там, мы хотим обустроить и новые остановки, и все это оснастить автоматами, под продажу билетов, и навигационными стелами», — поделился планами «Мегалайна» Корупятник.

Проекты ТПУ и развития промзоны «Горская» ранее были представлены на выставке Агентства стратегических инициатив. Одним из гостей мероприятия стал президент России Владимир Путин.

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санкт-петербург транспорт тпу мегалайн Корупятник
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