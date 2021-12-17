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Гендиректор «Мегалайн»: проект «Горская» станет новым городом инноваций

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 15:56
Общество
Гендиректор «Мегалайн»: проект «Горская» станет новым городом инноваций
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 17 декабря. Проект комплексного развития территории «Горская» и петербургской сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) представили президенту РФ Владимиру Путину. Гендиректор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал об их перспективах.

Оба проекта представила компания «Мегалайн». Презентация состоялась на заседании экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством президента РФ Владимира Путина. Реализация данных направлений, по мнению экспертов, поможет снизить нагрузку на транспортную сеть и создать территорию, объединяющую высокотехнологичное, деловое и общественное пространство.

Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник в эфире медиацентра «Патриот» рассказал, как прошла презентация проекта, и оценил преимущества «Горской» для комфортной городской жизни.

«Вчера в рамках выставки и на заседании наблюдательного совета Ассоциации стратегических инициатив при президенте России было выставлено два наших проекта. Первый из них — это создание системы ТПУ в городе, и второй проект — это развитие бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений. И оба эти проекты были представлены президенту и получили в общей степени поддержку, по первым результатам, можно сказать», — отметил Корупятник.

«Горская», по его словам, достаточно интересная территория с точки зрения расположения. Объект находится в районе дамбы. Это район бывшей строительной площадки примерно в 150 гектар. Однако в 2011 году, после завершения строительства, она оказалась в заброшенном состоянии.

«В 2019 году эта территория была передана в управление города, в региональное ведение, и было предпринято несколько попыток создать какие-то проекты. И в этом году мы решили, накопив серьезный опыт в строительстве многих знаковых объектов, пойти на более амбициозный план и решили представить проект превращения этой зоны в новый инновационный город с экологическим уклоном», — пояснил гендиректор «Мегалайн».

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 декабря, посетил специальную выставку Агентства стратегических инициатив (АСИ). Главе государства, помимо других проектов, представили инфраструктурные разработки для инновационного бизнеса «Цифровой промышленный кластер "Горская"» и «Системы транспортно-пересадочных узлов нового поколения».

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Все новости / Общество / Гендиректор «Мегалайн»: проект «Горская» станет новым городом инноваций
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