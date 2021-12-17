Новая Кремниевая долина вскоре появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 декабря. План по комплексному развитию территории «Горская» в Петербурге обладает целым рядом преимуществ, о которых подробно в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Масштабная инициатива по модернизации территории «Горская», а также проект сети транспортно-пересадочных узлов в городе на Неве были презентованы накануне в ходе заседания экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Мероприятие прошло под руководством президента России Владимира Путина.

Реновация «Горской» имеет множество перспектив, которые послужат на пользу развития Петербурга, привлекут в город множество новых специалистов и не дадут разъехаться уже имеющимся, так как для них будут созданы все необходимые и крайне привлекательные условия труда. Глава ответственной за строительство компании даже сравнивает проект с калифорнийской Кремниевой долиной.

«Да-да, именно маленькая Кремниевая долина, я бы сказал , но это относится ко второму кластеру. Второй кластер будет называться IT-деревня, как раз там мы надеемся, что появятся компании из разряда высокотехнологичных новых отраслей и станут точкой притяжения для молодых специалистов, и тем самым, в какой-то степени и отток этих специалистов будет предотвращен, поскольку они потянутся в эти новые производства», — рассказывает Корупятник.

Еще один кластер «Горской» — комплекс отельной и деловой постройки. Предполагается, что на его территории расположатся гостиницы и бизнес-центры, где предприниматели смогут проводить свои мероприятия. Еще одной «фишкой» инициативы станет культурный кластер.

«И четвертое — это культурный кластер, который должен стать точкой притяжения для многих горожан , там будет общедоступная набережная с большим количеством социально-культурных объектов, там будет музей дамбы, там будут смотровые площадки, там будут эко-тропы», — перечисляют преимущества кластера в «Мегалайне».

По словам Корупятника, компания уже подготовила несколько проектных заявок, которые сейчас находятся в стадии рассмотрения. Ожидается, что строительство «Горской» стартует весной 2022 года, а первые объекты планируется закончить уже к 2024 году.

Реновационный проект еще может сменить название, и соответствующий международный конкурс на переименование инициативы ранее был объявлен в редакции ТАСС на пресс-конференции. Конкурс был поддержан несколькими авторитетными организациями, среди которых — ISOCARP, Green Building Council Russia, АЛАРОС (Ассоциация ландшафтных архитекторов РФ) и АСИ. Представитель «Мегалайна» Кристина Костюкова пригласила в ходе выставки АСИ Владимира Путина поучаствовать в объявлении победителя конкурса, который пройдет на полях будущего ПМЭФ в июне 2022 года.