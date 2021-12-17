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Политолог Межевич: затягивание сертификации «СП-2» может сыграть на руку России

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 13:56
Политика
Политолог Межевич: затягивание сертификации «СП-2» может сыграть на руку России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 декабря. Россия может извлечь определенную выгоду из затягивания процесса сертификации «Северного потока — 2», заявил политолог, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Из-за недостатка энергоресурсов в подземных хранилищах Евросоюза, а также пробуксовок в процессе сертификации «Северного потока — 2» цены на газ неумолимо растут. Конечно же, Брюссель от этого только проигрывает, а российская сторона получает свою выгоду в виде сверхприбыли за газ. Неприятная для Европы правда заключается в том, что ей больше неоткуда брать энергоносители по приемлемым ценам.

«У нас уникальный товар, у нас есть покупатели, причем не один, и мы бегаем вокруг покупателя... Ну не хотите — не покупайте, вопрос, а где вы купите еще?» — рассуждает политолог в рамках выступления на пресс-конференции Медиаграппы «Патриот».

Вместе с тем Межевич отметил, что сейчас в Европе достаточно много проектов по альтернативным источникам энергии. В частности, в Эстонии хотят делать топливо из отработанной кофейной гущи. Все это забавно, но сможет ли Таллин обеспечить таким образом себя энергией — большой вопрос, резюмировал он.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что «Северный поток — 2» окупится еще до его запуска. По его словам, неизвестность с газопроводом значительно увеличила прибыль компании.

 

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россия европа сп-2
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