«Заторы и дикие пробки»: как «забота» об экологии в Петербурге создала проблему с уборкой снега

Отсутствие реагентов отнюдь не является главной и единственной причиной плохой уборки снега. Причина — подход к организации работы жилищных служб. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик, градозащитник Владимир Соловейчик.

Бережное отношение к природе

Улицы и дороги Северной столицы медленно чистят от снега якобы из-за бережного отношения к экологии. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.

По его словам, при уборке не используются никакие реагенты, которые ускорили бы борьбу со снегом, но при этом нанесли бы ущерб «и природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим».

Федеральное агентство новостей /

Он также добавил, что дорожники стараются беречь природу во время утилизации снега. Его привозят в снегоплавильные пункты, где осадки очищают. Вице-губернатор подчеркнул, что это не только усложняет весь процесс, но и «кратно увеличивает» время уборки.

Подход к организации работы ЖКХ

Как отметил Владимир Соловейчик, то, что реагенты при уборке снега сейчас не применяются, это хорошо, вне всякого сомнения. Экологи и представители общественности, в частности, Движение гражданских инициатив, еще в 2010 году вели длительную кампанию за отказ от химических реагентов при уборке снега в Петербурге. И разум наконец-то восторжествовал, голос граждан был чиновниками услышан. Однако отсутствие реагентов отнюдь не является главной и единственной причиной плохой уборки снега. Причина — скверная организация работы жилищных служб, уверен он.

«Мы видим, как на улицах города, например, в историческом центре, посреди рабочего дня стоят снегоплавильные машины, к которым выстраиваются очереди по 12-15 грузовиков со снегом и ждут, когда они смогут этот снег сбросить. В результате мы видим заторы и дикие пробки, как, например, вчера на набережной Обводного канала. Неужели нельзя выстроить график работы снегоплавильных пунктов так, чтобы очередей и вследствие их пробок на улицах города не было? Думаю, можно», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, можно перевести работу снегоплавильных пунктов на ночное время, чтобы не мешать городскому транспорту. Можно выделить специальные площадки, куда снег будут сбрасывать самосвалы, убывать далее, а снег потом пойдет в снегоплавильный агрегат. Иначе всем очевидно, что самосвал с учетом очереди делает за рабочее время в несколько раз меньше рейсов к снегоплавильному пункту, чем мог бы сделать, и вывозит таким образом в разы меньше снега с улиц и площадей Петербурга.

«Отдельного разговора заслуживает уборка во дворах. Она безобразна. Дворников мало где можно увидеть, их практически нет нигде. Та самая «малая снегоуборочная техника», о которой 10–12 лет назад громко рапортовали городские чиновники, не очень понятно где. По крайне мере, во дворах ее не видно», — заключил Владимир Соловейчик.

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш Петербурга.

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. Следом за ним идут Московский и Невский районы. Критическая ситуация в первые дни месяца сложилась и в Пушкинском районе. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе. Стоит напомнить, что ранее Александр Беглов заявлял, что коммунальщики якобы хорошо справляются со своими обязанностями.