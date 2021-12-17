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Эфир: Политолог Межевич подводит политические итоги 2021 года в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 11:03
Политика
Эфир: Политолог Межевич подводит политические итоги 2021 года в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 декабря. Политолог, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в эфире Медиагруппы «Патриот» подводит главные политические итоги уходящего 2021 года.

В текущем году появился новый альянс в сфере безопасности AUKUS, который заключили Австралия, США и Великобритания. Он стал одним из главных событий года. Другим важным итогом стала достройка российского газопровода «Северный поток — 2», который по политическим причинам власти Германии отказываются сертифицировать, передает ФАН.

Межевич ответит на вопросы, является ли экстрадиция журналиста Джулиана Ассанжа, уголовное преследование каталонских политиков, а также аресты республиканцев в США новым трендом в западной политической системе. Помимо этого, эксперт прокомментирует миграционный кризис в Соединенных Штатах и Европе. Политолог расскажет, произошли ли реальные сдвиги в построении Союзного государства России и Белоруссии и что с ним случится в 2022 году.

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сша европа межевич
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