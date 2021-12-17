«Зимний сезон провален»: какие причины скрываются за снежным коллапсом в Петербурге

Снежный коллапс в Петербурге и последующее за ним недовольство граждан стали показательными для всей городской сферы ЖКХ. Об этом ФАН рассказал политолог Иван Аркатов.

В Санкт-Петербурге декабрь принес снежные завалы, а с потеплением жители города попали в больницы из-за падения с крыш наледи.

Вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий рассказал «Фонтанке», что природа в кратчайшие сроки погрузила региональные власти и в морозы, и в снегопады, и в подобие весны в виде плюсовой температуры, и связанное с этим образование наледи, сосулек и так далее.

«Основные недостатки, с которыми мы столкнулись, — это расчет, по всей видимости, на русское авось, что зима будет не такой суровой в нашем далеко не южном городе. Ориентировались на ситуацию трехгодовалой давности, когда была в достаточных количествах рабочая сила у клининговых компаний, когда можно было спокойно входить в зиму с заключенным договором на оказание услуг по уборке территории и кровель. Но те реалии, которые нам подарил ковид, и отсутствие рабочей силы не учитывались», — рассказал Анатолий Повелий.

Невские Новости / Леся Можаева

Комментируя русское авось, на которое понадеялись региональные власти, Иван Аркатов отметил, что снежный коллапс в Петербурге и последующее за ним недовольство граждан стали показательными для всей городской сферы ЖКХ.

«Это серьезный показатель профнепригодности и отсутствия адекватного планирования. Только после снежного коллапса вице-губернатор говорит о том, что, оказывается, у ряда подрядчиков на самом деле нет необходимого количества сотрудников. Почему это нельзя было сделать раньше? Это отсутствие элементарного планирования. В таких мегаполисах, как Петербург, нельзя рассчитывать на русское авось. Да в любом городе так нельзя. Это признание в том, что работа не настроена, не налажена. Зимний сезон провален», — пояснил Иван Аркатов.

Он напомнил, что из-за снежного коллапса в Петербурге пострадали люди. Действующее управление ЖКХ не может справиться с данной проблемой.

«Будут ли власти Петербурга готовы к следующей зиме — большой вопрос», — заключил Иван Аркатов.

Невские Новости / Леся Можаева

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш Петербурга.

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. Следом за ним идут Московский и Невский районы. Критическая ситуация в первые дни месяца сложилась и в Пушкинском районе. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе. При этом Беглов заявлял, что коммунальщики якобы хорошо справляются со своими обязанностями.