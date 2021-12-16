Капитан полиции в Петербурге прострелил себе ногу при сдаче оружия

Санкт-Петербург, 16 декабря. Сотрудник правоохранительных органов во время сдачи табельного оружия произвел неконтролируемый выстрел. Происшествие произошло в комнате для чистки оружия в отделе полиции в Московском районе.

Капитан полиции во время инцидента произвел выстрел в область ног. В результате происшествия медики доставили пострадавшего сотрудника правоохранительных органов в больницу в Джанелидзе.

Стрельба недавно также произошла около ночного клуба в Курской области. Огонь открыл 21-летний местный житель. После происшествия злоумышленник самостоятельно сдался полиции.