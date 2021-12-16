Отменен концерт музыки Шостаковича в храме Спаса на Крови

Санкт-Петербург, 16 декабря. Концерт произведений Дмитрия Шостаковича в музее-памятнике «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге отменили по техническим причинам. Об этом говорится в сообщении Концертного хора города в социальной сети «ВКонтакте».

По некоторым данным, против концерта выступили православные активисты и сторонники монархизма. В соборе должны были исполнить поэмы для хора на стихи революционных поэтов рубежа XIX-XX веков.

В администрации Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», филиалом которого является «Спас на Крови», указали, что причиной отмены концерта стали технические проблемы.

«Принято решение не подвергать опасности слушателей и участников концерта. Вопросы можно задать на официальной страничке музея-памятника «Исаакиевский собор»», — говорится в сообщении.

В Петербурге действуют жесткие ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. Например, посетить театр, кино, музей и концертный зал возможно только при наличии QR-кода. Тем, у кого его нет, запрещено приходить в фитнес-центры и бассейны. Многие горожане в жалобах Смольному заявили, что часть культурно-развлекательных мероприятий отменили под надуманным предлогом.