Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 15:36
15:34
Общество
Пожилые люди обладают самой высокой концентрацией антител после перенесенного COVID-19
15:33
Происшествия
Четверо россиян пострадали в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе
15:29
Общество
Астрологи назвали три зодиакальных союза, в которых чувства сгорают как спичка
15:27
Экономика
Отсутствие запасов и раздутый штат: какие факторы приводят российских бизнесменов к банкротству
15:25
Весь мир
Жители ЦАР попросили власти заменить миротворцев ООН на солдат национальной армии
15:24
Шоу-бизнес
«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
15:22
Политика
Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
15:20
Общество
В Туле пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 17 человек
15:19
Общество
Ясновидящая Ванга: Россия в 2024 году войдет в эпоху мира и благополучия
15:17
Шоу-бизнес
Олег Тиньков рассказал, без чего не может жить даже во время химиотерапии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отменен концерт музыки Шостаковича в храме Спаса на Крови

Общество
Отменен концерт музыки Шостаковича в храме Спаса на Крови
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 16 декабря. Концерт произведений Дмитрия Шостаковича в музее-памятнике «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге отменили по техническим причинам. Об этом говорится в сообщении Концертного хора города в социальной сети «ВКонтакте».

По некоторым данным, против концерта выступили православные активисты и сторонники монархизма. В соборе должны были исполнить поэмы для хора на стихи революционных поэтов рубежа XIX-XX веков.

В администрации Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», филиалом которого является «Спас на Крови», указали, что причиной отмены концерта стали технические проблемы.

«Принято решение не подвергать опасности слушателей и участников концерта. Вопросы можно задать на официальной страничке музея-памятника «Исаакиевский собор»», — говорится в сообщении.

В Петербурге действуют жесткие ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. Например, посетить театр, кино, музей и концертный зал возможно только при наличии QR-кода. Тем, у кого его нет, запрещено приходить в фитнес-центры и бассейны. Многие горожане в жалобах Смольному заявили, что часть культурно-развлекательных мероприятий отменили под надуманным предлогом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Отменен концерт музыки Шостаковича в храме Спаса на Крови
петербург концерт спас на крови
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать