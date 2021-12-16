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В Санкт-Петербурге не спешат избавляться от сосулек
Общество
В Санкт-Петербурге не спешат избавляться от сосулек
Федеральное агентство новостей  / 

Наледь на крышах домов Санкт-Петербурга — давняя проблема в городе. Но в этом году официально уже зафиксировано трое пострадавших, в двух случаях следственными органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Однако, как выясняется, жителям города продолжает грозить смертельная опасность, а власти города не спешат решить проблему.

13 декабря в самом начале оттепели получили тяжелые травмы сразу два петербуржца — 33-летняя женщина и 61-летний мужчина. Оба получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение в Мариинской больнице. Позже СМИ стало также известно, что от падения льда пострадал ребенок, правда, они с мамой обратились в травмпункт лишь на следующий день, и то, что ребенок пострадал именно из-за падения снега, известно лишь с его слов. На данный момент проводится проверка. Но, как выясняется, обеспокоенные граждане сами предупреждают власти об опасных местах, которые даже не огорожены, на портале «Наш Санкт-Петербург».

«Во дворе висят огромные сосульки, и двор даже не огорожен, — пишет Оля С. проживающая по адресу Тульская улица, 9 литера А в муниципальном округе Смольнинском. — И вместо того, чтобы срочно отправить десант, чтобы огородить двор и начинать сбивать наледь, власти ставят вопрос на рассмотрение, назначают ответственных — СПб ГКУ ЖА Центрального района и районную администрацию — и назначают срок на 23 декабря! То есть организации, которая изначально отвечает за наледь на крышах, необходима целая неделя, чтобы перегородить двор ленточкой и убрать опасную наледь? А люди в это время продолжают ходить и рисковать собственным здоровьем, а возможно, и жизнью».

Напомним, ранее ФАН сообщил, что за сутки на портал «Наш Санкт-Петербург» поступили 352 официальные жалобы от жителей города на плохую уборку улиц и тротуаров.

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санкт-петербург травма сосульки жалобы граждан
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