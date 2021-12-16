«Ждем очередей в травмпунктах»: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами

Долгожданное потепление в Петербурге принесло новые проблемы его жителям. Поскольку снег добросовестно скапливался на улицах города все эти две недели, Северная столица оказалась потоплена в гигантских лужах, убрать которые с помощью техники уже невозможно. Корреспондент ФАН поговорил с жителями Центрального района Санкт-Петербурга, чтобы узнать, как они приспосабливаются к новым условиям жизни
«Сцепление колес автомобилей с дорожной поверхностью стало едва ли не хуже, чем во время снегопадов, — заявила Полина Т. — Если еще пару дней назад дороги хоть и были покрыты снегом, но он был уже твердым, «утоптанным», то теперь все это превратилось в мерзкую кашу, на которой машина постоянно буксует. Вчера из-за этого я чуть не попала в аварию, а сегодня решила обойтись без автомобиля и пошла до метро пешком».
Однако и эта радикальная мера не спасла девушку от неприятностей: по ее словам, она все время скользила на льдинах и наступала ногами в лужи, из-за чего вконец промочила себе ноги.
«Это какой-то ад, — признается собеседница ФАН. — Мне реально пришлось, не дойдя ста метров до станции метро, возвращаться домой и надевать резиновые сапоги. Мои угги испорчены! И, вы уж меня извините, но я давно уже так не материлась. Неужели нам обязательно надо все это терпеть каждую зиму? Мы что, прокляты?»
Другой опрошенный корреспондентом ФАН житель Центрального района, Александр Б., дал ответ на поставленные Полиной Т. вопросы — по его словам, страдать каждую зиму не придется, если в Петербурге «наконец-то появится адекватное руководство».
«Просто нужно, чтобы в Смольном появился ответственный человек, не боящийся браться за решение проблем, инициированных самой матушкой-природой, — убежден Александр Б. — Который будет круглые сутки сидеть за телефоном и давать конкретные указания чиновникам на местах, а не отдавать решение ситуации на откуп местным «царькам»! Ну неужели так сложно было организовать вывоз этих проклятых куч? А теперь они подтают и ночью превратятся в лед! Ждем очередей в травмпунктах, как говорится».
Напомним, что петербургский градоначальник Александр Беглов в эфире «Радио России» заявлял, что коммунальные службы города на Неве справляются со своими обязанностями.
Ранее ФАН писал, как петербуржец получил серьезные ушибы из-за льда на тротуаре.