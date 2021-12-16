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Ждем очередей в травмпунктах: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами

Происшествия
Ждем очередей в травмпунктах: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами
 /  Невские Новости

Долгожданное потепление в Петербурге принесло новые проблемы его жителям. Поскольку снег добросовестно скапливался на улицах города все эти две недели, Северная столица оказалась потоплена в гигантских лужах, убрать которые с помощью техники уже невозможно. Корреспондент ФАН поговорил с жителями Центрального района Санкт-Петербурга, чтобы узнать, как они приспосабливаются к новым условиям жизни

«Сцепление колес автомобилей с дорожной поверхностью стало едва ли не хуже, чем во время снегопадов, — заявила Полина Т. — Если еще пару дней назад дороги хоть и были покрыты снегом, но он был уже твердым, «утоптанным», то теперь все это превратилось в мерзкую кашу, на которой машина постоянно буксует. Вчера из-за этого я чуть не попала в аварию, а сегодня решила обойтись без автомобиля и пошла до метро пешком».

«Ждем очередей в травмпунктах»: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами
Невские Новости

Однако и эта радикальная мера не спасла девушку от неприятностей: по ее словам, она все время скользила на льдинах и наступала ногами в лужи, из-за чего вконец промочила себе ноги.

«Это какой-то ад, — признается собеседница ФАН. — Мне реально пришлось, не дойдя ста метров до станции метро, возвращаться домой и надевать резиновые сапоги. Мои угги испорчены! И, вы уж меня извините, но я давно уже так не материлась. Неужели нам обязательно надо все это терпеть каждую зиму? Мы что, прокляты?»

«Ждем очередей в травмпунктах»: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами
Невские Новости /

Другой опрошенный корреспондентом ФАН житель Центрального района, Александр Б., дал ответ на поставленные Полиной Т. вопросы — по его словам, страдать каждую зиму не придется, если в Петербурге «наконец-то появится адекватное руководство».

«Просто нужно, чтобы в Смольном появился ответственный человек, не боящийся браться за решение проблем, инициированных самой матушкой-природой, — убежден Александр Б. — Который будет круглые сутки сидеть за телефоном и давать конкретные указания чиновникам на местах, а не отдавать решение ситуации на откуп местным «царькам»! Ну неужели так сложно было организовать вывоз этих проклятых куч? А теперь они подтают и ночью превратятся в лед! Ждем очередей в травмпунктах, как говорится».

«Ждем очередей в травмпунктах»: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами
Невские Новости

Напомним, что петербургский градоначальник Александр Беглов в эфире «Радио России» заявлял, что коммунальные службы города на Неве справляются со своими обязанностями.

Ранее ФАН писал, как петербуржец получил серьезные ушибы из-за льда на тротуаре.

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Все новости / Происшествия / Ждем очередей в травмпунктах: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами
россия петербург гололед беглов
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