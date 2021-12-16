Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 10:57
10:55
Технологии
Хакеры нашли способ воровать данные банковских карт друг у друга
10:54
Общество
Мэр Симферополя сравнил развитие города в украинский и российский периоды
10:54
Происшествия
ФАН публикует видео последствий столкновения самолета с машиной в Шереметьево
10:53
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о гонорарах участников шоу «Ледниковый период»
10:52
Происшествия
Один человек погиб при столкновении легковушки со снегоуборочным трактором на Алтае
10:47
Армия
NetEasе: Россия преподала жесткий урок НАТО с помощью атомных подлодок «Борей»
10:46
Политика
Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем независимости страны
10:45
Общество
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке
10:42
Происшествия
Самолет зацепил крылом поливочную машину в аэропорту Шереметьево
10:38
Спорт
Милонов: Воспитывать российских спортсменов для зарубежных клубов — неправильно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Петербуржцев предупредили о потеплении 16 декабря

Общество
Петербуржцев предупредили о потеплении 16 декабря
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 16 декабря. Синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали жителям Санкт-Петербурга о плюсовой температуре в четверг.

По словам специалистов, местами ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение предстоящих суток будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Горожан ожидает умеренный ветер, который будет дуть с запада и с юго-запада. Кроме того, метеорологи предупредили автомобилистов Северной столицы об образовании гололедицы на дорогах. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

«Неожиданное» потепление в Петербурге привело к массовым травмам горожан из-за сосулек. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо вовремя и качественно счищать снег с крыш, сообщил юрист Никита Ляховецкий.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Петербуржцев предупредили о потеплении 16 декабря
погода петербург прогноз
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать