Петербуржцев предупредили о потеплении 16 декабря

Санкт-Петербург, 16 декабря. Синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали жителям Санкт-Петербурга о плюсовой температуре в четверг.

По словам специалистов, местами ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение предстоящих суток будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Горожан ожидает умеренный ветер, который будет дуть с запада и с юго-запада. Кроме того, метеорологи предупредили автомобилистов Северной столицы об образовании гололедицы на дорогах. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

«Неожиданное» потепление в Петербурге привело к массовым травмам горожан из-за сосулек. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо вовремя и качественно счищать снег с крыш, сообщил юрист Никита Ляховецкий.