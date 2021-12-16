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Пострадавший в страшной аварии на Невском проспекте Петербурга находится в коме

Происшествия
Пострадавший в страшной аварии на Невском проспекте Петербурга находится в коме
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Санкт-Петербург, 16 декабря. Человек, угодивший под колеса автомобиля в центре Петербурга на Невском проспекте, доставлен в Мариинскую больницу. Мужчина находится в коме.

По данным РЕН ТВ, пострадавший получил сильный ушиб головного мозга и открытый перелом плечевого сустава. Сейчас за его жизнь борются медики.

Авария произошла вечером 15 декабря. Водитель Volkswagen Polo проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил человека на пешеходном переходе. По предварительным данным, он является работником такси.

В результате аварии погиб один человек. По словам свидетеля, водитель иномарки попытался скрыться с места преступления, однако сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали его. В связи с инцидентом проводится служебная проверка для выяснения всех причин и обстоятельств ДТП.

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Все новости / Происшествия / Пострадавший в страшной аварии на Невском проспекте Петербурга находится в коме
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