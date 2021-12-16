Сбивший пешехода на Невском проспекте водитель пытался скрыться с места происшествия

Санкт-Петербург, 16 декабря. Свидетель аварии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге рассказала, что водитель иномарки после аварии пытался сбежать.

Она сообщила, что в момент ДТП услышала сильный грохот. Водитель Volkswagen Polo сбил пешехода и попытался убежать, однако сотрудники правоохранительных органов сразу же задержали виновника аварии.

«Его скрутили, он то ли пытался убежать, то ли что, я просто видела, что его на землю положили», — рассказала девушка в интервью РЕН ТВ.

Авария в центре Петербурга произошла вечером 15 декабря. По предварительным данным в результате инцидента один человек погиб, еще один получил травмы.