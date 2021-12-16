Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 01:47
01:45
Происшествия
Виновник смертельной аварии в Петербурге имеет неоплаченные штрафы за нарушение ПДД
01:04
Общество
Восемь новых упражнений могут появиться в программе по обучению кандидатов в водители
00:58
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели военнослужащего САР при обстреле
00:52
Политика
ЦРУ затронуло возможность «причастности» СССР к убийству Кеннеди со ссылкой на польского водителя
00:47
Политика
Советник Байдена Салливан провел с Ушаковым телефонный разговор о ситуации вокруг Украины
00:46
Экономика
Премьер Италии Драги заявил о росте цен на газ в случае введения санкций против «СП-2»
00:40
Общество
«Зажгли по полной»: как прошла вечеринка с актерами фильма «16-й»
00:28
Происшествия
Сбивший пешехода на Невском проспекте водитель пытался скрыться с места происшествия
00:13
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в центре Петербурга работает таксистом
00:02
Происшествия
Появились первые кадры смертельного ДТП в центре Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сбивший пешехода на Невском проспекте водитель пытался скрыться с места происшествия

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 00:28
Происшествия
Сбивший пешехода на Невском проспекте водитель пытался скрыться с места происшествия
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Санкт-Петербург, 16 декабря. Свидетель аварии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге рассказала, что водитель иномарки после аварии пытался сбежать.

Она сообщила, что в момент ДТП услышала сильный грохот. Водитель Volkswagen Polo сбил пешехода и попытался убежать, однако сотрудники правоохранительных органов сразу же задержали виновника аварии.

«Его скрутили, он то ли пытался убежать, то ли что, я просто видела, что его на землю положили», — рассказала девушка в интервью РЕН ТВ.

Авария в центре Петербурга произошла вечером 15 декабря. По предварительным данным в результате инцидента один человек погиб, еще один получил травмы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Сбивший пешехода на Невском проспекте водитель пытался скрыться с места происшествия
дтп петербург авария невский проспект комментарий очевидца
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать