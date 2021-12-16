Петербуржцы рассказали, как им приходится выживать в утопающем в снежной каше городе

Снегопады то и дело щедро накрывают Санкт-Петербург белым покрывалом. И если в период морозов со снегом можно было хоть как-то «бороться», сгребая его на обочины в гигантские сугробы, то с приходом потепления Северная столица погрязла в снежной каше. И вот опять на просторах интернета то и дело встречаются сообщения недовольных горожан, которым, в отличие от властей, как сами же петербуржцы и говорят, на город не наплевать.

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«Василеостровский тонет не только в снегу, но и снежной каше, которая получается из-за неубранных сугробов высотой с человеческий рост. А еще и с крыш свисают сосульки-убийцы», — пытается привлечь внимание властей к проблеме петербуржанка.

Гололед, ледяные сталактиты — вот главная опасность для жителей культурной столицы. И, к слову, остерегаются они не без оснований, ведь от сосулек, сорвавшихся с крыш, уже пострадало более пяти человек.

Халатное отношение властей и коммунальщиков к уборке города после снегопадов отмечают повсеместно. Что самое удивительное — даже центр вязнет в снежной каше, что уж говорить об отдаленных районах мегаполиса.

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«А в Москве в десять раз больше техники! Хотя Москва не в десять раз больше Питера. Убрано ужасно. Переходы только на лодках переплывать. Даже в центре, на улице Рылеева после сброса снега с крыш не убрано это безобразие дней пять», — сетует петербуржанка.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.