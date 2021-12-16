Аналитик Простаков: Власти Петербурга должны нести ответственность за нехватку школ и садов

Власти Петербурга были способны решить проблему с нехваткой детских садов и школ в городе, однако по факту разобраться с ней они не смогли. Об этом ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Проблема с детскими садами

В правительстве Петербурга попытаются решить проблему нехватки детсадов и школ, которая назрела очень давно. Еще весной Смольный пообещал направить дополнительные бюджетные средства на преодоление дефицита учреждений социальной инфраструктуры.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, на данный момент в городе есть острая необходимость в 84 детских садах, 50 школах и 25 поликлиниках. По его мнению, причиной такого дефицита стала тяжелая эпидемиологическая обстановка.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

«Все регионы поиздержались за время пандемии: потратили большие деньги, некоторые брали кредиты, в том числе коммерческие, потому что нужно было поднимать здравоохранение, нужны были средства на лекарства, оборудование и многое другое», — заявил Беглов.

Ответственность лежит на Смольном

Как отметил Сергей Простаков, проблема в Петербурге с инфраструктурой, в том числе и для детей, появилась не сегодня. В погоне за прибылью строительство школ, детских садов, как и больниц с культурными учреждениями, было почти полностью отодвинуто при создании огромных кварталов новостроек.

«Вряд ли в отсутствии школ можно обвинить конкретно Беглова. Однако в силах городских властей было начать решать проблему, ведь за почти два года вполне возможно если не построить, то начать строительство объектов социальной инфраструктуры и найти временные решения до их создания», — пояснил Сергей Простаков.

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Получается так, заметил эксперт, что сделанные ранее принципиальные ошибки, граничащие с преступлением, усугубляются откровенно слабыми решениями или даже их отсутствием. Социальная инфраструктура — это предмет заботы именно городской власти, и она должна нести за ее состояние ответственность.

Ранее семья жителя Санкт-Петербурга получила отказ в постановке на учет в качестве нуждающейся после рождения второго ребенка. Чиновники одной из районных администраций расценили это как намеренное ухудшение жилищных условий.

Одна из самых заметных и неэффективно решаемых проблем Петербурга — низкие темпы строительства жилья. Несмотря на недавние обещания губернатора Александра Беглова выделить 57 млрд рублей на финансирование программы по улучшению жилищных условий очередников, ситуация обстоит не самым лучшим образом. Северная столица в несколько раз отстает от Москвы, Московской области и ряда других регионов, обладающих меньшими финансовыми ресурсами. Проблема возникла в результате действий городской администрации.