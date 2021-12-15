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Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга «утонули» в снегу, переходя через дорогу
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Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга «утонули» в снегу, переходя через дорогу

Общество
Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга «утонули» в снегу, переходя через дорогу
Федеральное агентство новостей  / 

При мудром управлении городом все службы должны работать слаженно. Такого мнения придерживаются жители Санкт-Петербурга. Горожане недовольны работой коммунальных служб по уборке снега, в этом они видят недоработки местных властей.

Петербуржцы то и дело обсуждают качество борьбы со стихией в своих районах. К сожалению, проблема с уборкой снежных завалов касается практически всех территорий.

Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга «утонули» в снегу, переходя через дорогу
Prt Scr /

«Наивно вы рассуждаете… Увы, все не так элементарно, это повсеместная проблема, не только в нашем дворе. Вы думаете, люди не звонят, не оставляют заявки и обращения? Все взаимосвязано. При мудром управлении городом все службы должны слаженно работать, взаимодействовать и отвечать друг перед другом за свою работу. Это единый организм. И есть центр управления, который принимает важные решения. Но у нас принято друг на друга стрелки переводить», — выразил недовольство петербуржец.

Несмотря на патовую ситуацию на улицах и во дворах, сотрудников ручного труда в городе недостаточно. Поэтому петербуржцы обращаются к городской администрации со своими предложениями.

Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга «утонули» в снегу, переходя через дорогу
Prt Scr /

Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга «утонули» в снегу, переходя через дорогу
Prt Scr /

«Верните дворников! Пусть они убирают дворы и наледь на тротуарах»;

«А за уборкой снега не придумали еще одну службу, чтобы перейти по переходу, пешеходам необходимо «утонуть» в обуви в шняге и продолжать путь, и это, представляете, Кокколевская, почти «Экспофорум»… Может, кинуть идейку Путину — провести сейчас форум… Ну, помочь простым людям переходить опасный участок дороги нормально. Тогда там должны будут вылизать все и траву покрасить», — не без сарказма заявляют граждане.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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