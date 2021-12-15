Пешеходы в Петербурге сами расчищают дворы и тротуары, чтобы добраться до работы

Жители Санкт-Петербурга устали ждать помощи от Смольного и решили самостоятельно начать вычищать улицы от снега. Коммунальные службы Северной столицы более двух недель игнорировали мольбы горожан о помощи, а губернатор и вовсе без зазрения совести отчитывался об эффективной работе своих подопечных. Официальные группы руководств разных регионов города в социальных сетях продолжают выкладывать фото и видео отчетов об уборке снега и сосулек с крыш домов, что приводит жителей в недоумение: после «уборки» горы снега продолжают расти, а ледяные глыбы — калечить прохожих.

Больше всего жалоб поступает именно от пешеходов, которые вынуждены пробираться по кучам снега, которые коммунальные службы сваливают прямо на тротуары. А с колясками и вовсе невозможно гулять по улицам.

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«У нас во дворе то же самое. Гулять с собакой пожилым людям очень трудно. Около школы №103 сделана хорошая пешеходная зона, но ходить по ней стало невозможно. Выпавший снег никто не убирает, приходится ходить на палках, проклиная снег и дворников. А мамочки с колясками? О них никто не думает. Культуры, 24, корпус 1 — ступеньки дворники не чистят. Мамочки ногами расчищают полозья, чтобы съехать и подняться», — написала жительница Выборгского района.

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Помимо того, что снег в городе не чистят, так его еще и не вывозят. После потепления в Петербурге появились грязные сугробы.

«Сил нет уже терпеть это отношение коммунальщиков. Живу с пожилой матерью, если упадет на улице, то самостоятельно встать не сможет, а на заснеженном тротуаре это раз плюнуть. После работы я вынужден чистить снег на своей улице. Жаловаться бесполезно, надеяться уже не на кого», — написал пользователь в Сети.

Федеральное агентство новостей / Людмила Лобаева

«Уборка от снега — только на бумаге, а по факту... Пройтись или проехать по двору — это препятствие и издевательство со стороны губернатора», — рассказал житель города.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры по уборке снега и наледи в Петербурге, а именно на внутриквартальных территориях, с фасадов и крыш. Также градоначальник признался, что ситуация сложная, но судя по всему, сам выходить на улицу с лопатой он не намерен, как это было в 2019 году.