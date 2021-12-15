Петербургские депутаты оставили Удельный парк без охранного статуса

Санкт-Петербург, 15 декабря. Депутаты ЗакСа Петербурга не стали возвращать охранный статус всей территории Удельного парка, часть которой была предназначена для прокладки перспективной автомагистрали.

По информации корреспондента издания «КП-Петербург», в будущем парламентарии намерены обсудить этот вопрос в специальной рабочей группе.

«Депутаты во втором чтении приняли законопроект о «Зеленых насаждениях общего пользования», который восстанавливает охранный статут парка Малиновка. Ряд депутатов предложили внести в законопроект также Удельный парк, который может потеснить трасса М7. Однако 18 голосов для этого не хватило», — сообщили журналисты.

В то же время законодатели пришли к выводу, что проблему указанного парка необходимо в будущем выносить на обсуждение. Сейчас уже сформирована рабочая группа, занимающаяся инвентаризацией территории, которая может получить охранный статус.

Депутаты петербургского ЗакСа ранее одобрили выплаты юбилярам-долгожителям. Документ был разработан для того, чтобы повысить качество жизни пожилых петербуржцев, которые преодолели порог в 90, 95 и 100 лет.