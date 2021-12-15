Власти Петербурга обвинили автовладельцев в плохой уборке снега и запретят парковки в центре города

Проблемы с уборкой снега в Петербурге возникают чаще всего в центральных районах города. По мнению властей Северной столицы, качественно выполнять свою работу коммунальщикам мешают припаркованные автомобили горожан. Поэтому администрация придумала выход — временно запретить парковку в центре.

Ситуация с парковочными местами для автолюбителей — как больная мозоль, независимо от времени года. Однако в зимний период эта мозоль ноет с особой силой.

«Доить» автовладельцев Петербурга — это за милую душу… Транспортный налог заплати, за парковку заплати, за эвакуатор и штраф заплати, время потеряй. Сделать парковку? Однозначное «нет». Петербург — это город без главы, зато с губернатором без головы. Беглов отдал все дороги в руки Минтранса. Они где хотят, там и ставят знаки, чтобы автомобилисты проезжали мимо и нигде не останавливались. Парковаться в городе негде. Вот придумали нам развлечение — в пробках по утрам стоять», — возмущен автовладелец Александр.

Сетуют петербуржцы и на ту самую уборку, ради которой водители машины переставляют, а дорожные службы знаки вывешивают и эвакуаторы вызывают.

«Деньги берут, ответственности не несут — вымогатели! Что говорить о парковках, если даже полоса перед обочиной не почищена от снега. Видимо, губернатор вместо снега лопатой что-то другое гребет себе в карман», — поделился мнением петербуржец Вадим.

Невские Новости / Карина Зварич

С приходом снегопадов комитет по благоустройству Санкт-Петербурга расписал парковки в городе по дням неделям и часам. Однако эта схема, по мнению независимого эксперта Дмитрия Попова, не работает.

«К сожалению, эта история не справляется, и это понятно. Снег падает всю неделю, и выделять для уборки какой-то участок улицы один день по 5–6 часов — это не спасает ситуацию. Я бы использовал мировой опыт в данном случае. Мы много лет назад еще говорили о том, что тотально запрещать, наверное, не следует парковку в центре города для уборки. Нужно составить график закрытия улиц или оповещать граждан через СМС-уведомления об этом», — говорит Попов.

По идее специалиста, государственный регистрационный знак автомобиля нужно привязывать к номеру мобильного устройства, чтобы водитель получал уведомления о штрафах и других событиях, касающихся его автомобиля.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.