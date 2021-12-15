Петербуржцы потребовали от властей города результат, а не фальшивые отчеты об уборке снега

Жители Санкт-Петербурга продолжают внимать отчетам и сводкам администрации города об уборке снега. Вот только по факту есть только цифры, а результат не заметен.

По данным сообщества местного правительства во «ВКонтакте», коммунальные службы продолжают работу по уборке снега в усиленном режиме. Так, в ночь со вторника на среду уборку и обработку дорог противогололедными материалами обеспечивали 1118 единиц техники и 432 работника ручной уборки. Все бы ничего, да только той самой уборки, о которой трубят с высоких трибун, петербуржцы не заметили.

vk.com / Prt Scr

vk.com / Prt Scr

«Блин, где я хожу?! Хоть бы глазком одним эти службы увидеть. Беглов, наверное, ночью работает»;

«Вообще не видно, как работают эти службы! Идешь на работу — на тротуарах каша по щиколотку, месиво! Идешь с работы — все лежит на том же месте, только уже по колено! Около остановок транспорта что творится?!» — негодуют горожане.

По мнению петербуржцев, регулярные отчеты властей по работе коммунальных служб должны выглядеть немного иначе.

vk.com / Prt Scr

«Есть такая старая поговорка: «То, что ты грязный, — еще не значит, что ты работал». Мне абсолютно фиолетово, сколько единиц уборочной техники уехало стоять в тихом месте и жечь соляру. Мне абсолютно фиолетово, сколько дворников ушло на перекур с 9 до 18. Скажите, сколько километров дорог и тротуаров убрано — вот это будет показатель», — отметил пользователь Сети.

Более того, жителям Северной столицы и отчеты не нужны, петербуржцам нужен результат.

vk.com / Prt Scr

«Давайте летом тоже отчитываться за уборку снега. Ну, техника вышла — значит, можно убирать. Неважно, что снега нет, техника же вышла! Мне на работе платят за результат. Рассказ о том, как я сегодня напрягался, как морщил лоб, как вставал к станку, никого не убеждает. Вам бы понравилось, если бы в продовольственных магазинах вам вместо хлеба и колбасы докладывали, как растет пшеница и как кушают свинки? При пустых-то полках? Результат! А процесс пусть технологи на конференциях друг другу докладывают», — заявил петербуржец.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.