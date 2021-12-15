Проблема расселения очередников в Петербурге не решается из-за низких темпов строительства

Жилищная проблема в Санкт-Петербурге входит в список самых заметных и неэффективно решаемых. Об этом ФАН рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Обещание губернатора

Власти Санкт-Петербурга обещают, что до 2024 года жилищные условия должны улучшить 15 409 семей городских очередников. На данный момент расселения ждут 42 тысячи семей.

По информации пресс-службы Смольного, финансирование программы по улучшению жилищных условий очередников вырастет втрое. Обещают, что с 2022 по 2024 годы на эти цели будет направлено 57 млрд рублей.

«Их [программы] необходимо продолжать, увеличивать финансирование. Петербуржцы ждут от города поддержки в решении жилищных проблем», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Он пообещал, что сохранятся все действующие механизмы поддержки для участников целевых программ.

Неэффективное решение

Как отметил Андрей Лобода, жилищная проблема в Санкт-Петербурге входит в список самых заметных и неэффективно решаемых. За последние 30 лет город на Неве активно развивался и отстраивался, он стал притягательной площадкой для девелоперов.

С 2007 года население Петербурга выросло почти на 800 тысяч человек. Это значит, что город стал центром притяжения населения из других регионов. Такая тенденция должна была оказать важную поддержку в реализации неотложных социальных задач Северной столицы. Раз уж новостройки в городе росли как грибы, следовало бы вести более эффективный диалог с девелоперами о выделении хотя бы 2-3% от вводимого жилья в пользу города.

«Аналитики и СМИ отмечают не первый год, что темпы строительства жилья в Санкт-Петербурге остаются на низком уровне. Северная столица в несколько раз отстает от Москвы, Московской области и ряда других регионов, обладающих меньшими финансовыми ресурсами. Проблема возникла в результате действий городской администрации. Так, руководство строило жилые комплексы без социальных объектов и дорог, а команду губернатора Александра Беглова уже упрекают в искусственном снижении темпов строительства», — пояснил Андрей Лобода.

Невские Новости / Карина Зварич

По его словам, помощь в льготном кредитовании вряд ли будет ощутимой для многодетных семей. Льготные ставки по кредитам и тем более ссуды чаще всего так и остаются на бумаге. Население Петербурга не демонстрирует естественного прироста, молодые семьи по-прежнему в кабале ипотечных кредитов и не могут позволить себе более двух детей.

«По сути, 15 409 семей, которым дали надежду на расселение в течение трех [лет], — это как минимум 60 тысяч человек. Сможет ли город построить столько муниципального жилья — очень большой вопрос. Будущее – за индивидуальным частным строительством. Именно на земле, а не в дорогих новостройках рождаются дети и растут семьи. Такая программа в Петербурге имела бы большой успех и внесла бы свой эффективный вклад в нивелирование демографической угрозы. Город на Неве мог бы получить господдержку в размере порядка 1 трлн рублей для успешной реализации задачи на первом этапе. Но для этого нужно реально работать и думать о людях, семьях, поддержке населения», — заключил Андрей Лобода.

Ранее семья жителя Санкт-Петербурга получила отказ в постановке на учет в качестве нуждающейся после рождения второго ребенка. Чиновники одной из районных администраций расценили это как намеренное ухудшение жилищных условий.