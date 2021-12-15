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Эфир: Как власти Петербурга будут решать мусорную проблему

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 16:13
Общество
Эфир: Как власти Петербурга будут решать мусорную проблему
pixabay.com  /  vkingxl

Санкт-Петербург, 15 декабря. Бюджет Санкт-Петербурга на ближайшие три года не предусматривает инвестиций в переработку мусора или создание нового полигона для особо опасных отходов.

Северная столица при этом завалена мусором несанкционированных свалок, а местные власти не в состоянии остановить незаконный бизнес. Такие полигоны оккупировали не только Красносельский, но и Приморский, Московский, Выборгский, Невский, Красногвардейский, Колпинский, Пушкинский и другие районы.

В основном несанкционированные свалки располагаются в местах с пустырями, промзонами и неухоженными лесопарками. Согласно данным администрации Петербурга, в 2020 году на территории города было зафиксировано 339 диких свалок. Как город будет решать мусорную проблему?

Как много свалок разместилось на территории Санкт-Петербурга, сколько из них нелегальных? Почему власти не могут привлечь к ответственности преступников, заваливающих город мусором?

Что делается в городе для переработки мусора? Будут ли строить в городе мусороперерабатывающие заводы и где именно?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает Анна Гаркуша, эксперт экологического движения «Раздельный сбор» и другие специалисты.

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Все новости / Общество / Эфир: Как власти Петербурга будут решать мусорную проблему
петербург мусор свалки
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