ЗакС Петербурга одобрил увольнения представителей избиркома Егоровой и Краснянского

Санкт-Петербург, 15 декабря. Представители избирательной комиссии Санкт-Петербурга Алла Егорова и Дмитрий Краснянский подали заявления об отставке.

В ходе заседания Законодательное собрание утвердило их увольнения. По решению ЗакСа, претенденты на освободившиеся места должны подать заявки до 20 декабря.

За одобрение заявлений каждого из выставивших свои кандидатуры членов Горизбиркома проголосовали по 46 депутатов. Как отметил представитель КПРФ Алексей Зинчук, Егорова и Краснянский продемонстрировали хорошую работу. По мнению коммуниста, им не стоило уходить из комиссии.

Ранее социолог Максим Шугалей раскритиковал принятый в Петербурге законопроект об увеличении налога на имущество. Это приведет к повышению стоимости товаров и услуг для конечных покупателей, предположил он.