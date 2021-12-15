Жители Петербурга пожаловались на сугробы во дворах

Абсурдной кажется петербуржцам нынешняя подготовка города к зиме. После первых же снегопадов в Северной столице образовались пробки, на обочинах дорог каждый день появляются новые горы из снега и грязи, с крыш свисают ледяные сталактиты — сосульки.

Паблик во «Вконтакте» «Санкт-Петербург Live» приводит данные комитета по благоустройству. Если верить отчетам, с начала зимнего периода с улиц Северной столицы вывезли порядка 693 тысяч кубометров снега. В прошлом году такой показатель был достигнут только ко второй половине февраля.

Вчера, 14 декабря, город вновь засыпало снегом. В течение суток с дорог было убрано 47,4 тысячи кубометров снега, что равносильно 2300 самосвалам.

Все бы ничего, вот только петербуржцы в эти цифры не верят, а верят больше своим собственным глазам.

vk.com / Prt Scr

vk.com / Prt Scr

vk.com / Prt Scr

«Если бы столько вывезли — было бы очень заметно. А пока — нет. Ну откуда-то, наверное, вывезли, но я в таких местах не бываю, видимо. Чешут чиновники как обычно! Сугробы на улицах у домов, ходить очень трудно», — в недоумении высказываются пользователи Сети.

Проблемы с уборкой в Петербурге уже почти традиционны. Жители культурной столицы не в первый раз переживают настоящий снежный коллапс. Из года в год для властей города снег зимой — неожиданность. Кроме того, недовольство граждан в администрации пытаются не замечать и пропускать мимо ушей.

vk.com / Prt Scr

«И это только началась зима! Губернатор доведет сначала до абсурда, а после отмалчивается. Может, лучше на контроль взять коммунальщиков, чем писать ложь, что все хорошо в городе?» — вопрошают петербуржцы.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную работу на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.