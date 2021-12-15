В Калининском районе Петербурга не замечено ни одной уборочной машины

Утром 15 декабря обстановка на улицах Санкт-Петербурга продолжает оставаться напряженной. Нечищеными остаются проезжие части и тротуары, что сказывается на дороге до работы.

Согласно данным онлайн-карты комитета по благоустройству Петербурга, утром 15 декабря на дорогах города задействовано 147 транспортных единиц. Наименьшее количество уборочной техники в Адмиралтейском (две единицы), Выборгском (одна), Красногвардейском (одна) и Кронштадтском (одна) районах. В Калининском районе вообще нет техники. Основная масса машин сосредоточена в центральных районах.

Не обошлось, конечно же, и без пробок. С утра 15 декабря, согласно «Яндекс.Пробкам», на улицах Петербурга зафиксированы 6-балльные пробки.

«Пора уже бить настоящую тревогу. То, что происходит в Петербурге, не поддается никакому логическому объяснению. Федеральный центр должен обратить внимание на происходящее в Петербурге. Очевидно, что городские власти не справляются с поставленными перед ними задачами. Северная столица тонет в снегу, а городские чиновники бездействуют. Нужна комплексная работа, в том числе с кадрами. Проблемы с уборкой снега обязательно скажутся на рейтингах действующей в Петербурге власти», — пояснил ФАН политолог Владимир Карасев.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш Петербурга.

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. Следом за ним идут Московский и Невский районы. Критическая ситуация в первые дни месяца сложилась и в Пушкинском районе. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе.