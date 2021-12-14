Художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам сказки «Морозко»

Санкт-Петербург, 14 декабря. Петербургский художник Артем Бизяев разработал альтернативный концепт для конструктора Lego, в основу которого легла русская народная сказка «Морозко».

Рендеры опубликованы в официальном российском аккаунте Lego. Героиня сказки Настенька изображена на фоне ледяного замка и рядом с Дедом Морозом.

«Зимой бывает та-а-а-а-к морозно, что выходить на улицу — целый подвиг! Но Настеньку из сказки «Морозко» не испугать морозами. А вас?» — говорится в сообщении.

Prt Scr instagram.com / @legorussia_official

Артем Бизяев до этого разрабатывал концепты наборов по мотивам славянских сказок, сериала «Деревня дураков». Он также является создателем серии комиксов «Нечистая сила», которые были опубликованы в российском издательстве Bubble.

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