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Художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам сказки «Морозко»

Общество
Художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам сказки «Морозко»
Global Look Press  /  Paco Freire

Санкт-Петербург, 14 декабря. Петербургский художник Артем Бизяев разработал альтернативный концепт для конструктора Lego, в основу которого легла русская народная сказка «Морозко».

Рендеры опубликованы в официальном российском аккаунте Lego. Героиня сказки Настенька изображена на фоне ледяного замка и рядом с Дедом Морозом.

«Зимой бывает та-а-а-а-к морозно, что выходить на улицу — целый подвиг! Но Настеньку из сказки «Морозко» не испугать морозами. А вас?» — говорится в сообщении.

Художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам сказки «Морозко»
Prt Scr instagram.com / @legorussia_official

Артем Бизяев до этого разрабатывал концепты наборов по мотивам славянских сказок, сериала «Деревня дураков». Он также является создателем серии комиксов «Нечистая сила», которые были опубликованы в российском издательстве Bubble.

Ранее сообщалось, что художник Петр Коробейников разработал план ледового городка в Бийске. Снежные фигуры и композиции из льда появятся на Петровском бульваре. Проект посвящен основателю Бийска Петру Романову.

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художник lego морозко
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