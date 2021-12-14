Снеговика с мясом приготовили в Ленинградском зоопарке для тигрицы Виолы

Санкт-Петербург, 14 декабря. Сотрудники Ленинградского зоопарка соорудили для годовалой тигрицы Виолы необычного снеговика. Вместо традиционных шишек — куски сочного мяса.

Постоялица зоосада повела себя как настоящая хищница, она «по-свойски» разобралась со снеговиком, разобрав его на части. Найденное лакомство Виола незамедлительно съела.

В ленинградском зоопарке рассказали, что такое развлечение для тигрицы привычно, снеговиков лепили и раньше. Теперь решили использовать игру для необычной кормежки хищницы.

Сотрудники Калининградского зоопарка запечатлели игру самца рыси Сатика со снежной скульптурой в виде медведя. Снеговика слепили посетители зоопарка, а сотрудники перенесли его на территорию хищных животных. Интерес рыси к новому товарищу длился около 15 минут, потом Сатику стало скучно.