Что делать, если автомобиль повредила сосулька: пошаговая инструкция для петербуржцев

Автомобилисты могут потребовать у коммунальщиков возмещения ущерба за падение сосульки на машину. Как себя вести при попадании в столь неприятную историю и к кому обратиться, рассказал ФАН независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Обязанности по содержанию кровли, как правило, лежат на собственнике жилья или его ответственном представителе.

«Это могут быть ТСЖ, ЖЭУ, ЖЭК или любая другая эксплуатирующая организация, которая заключила на это договор, то есть по контракту или не по контракту. Первым делом наличие сосулек и падение снега с кровли является ненадлежащим выполнением обязанностей по содержанию зданий со стороны вышеуказанных организаций», — говорит автоэксперт Попов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН обращает внимание на то, что речь о взыскании какого-либо причиненного ущерба может идти только в том случае, если транспортное средство припарковано без нарушения законодательства с точки зрения ПДД. Кроме того, в случае с домами и внутридворовыми территориями в сфере благоустройства транспортное средство не должно стоять на газоне, на детской площадке и других территориях. Только при этих условиях можно говорить о возмещении ущерба.

По словам Дмитрия Попова, первым делом нужно идти в ту самую управляющую компанию или контору, которая занимается эксплуатацией здания. Затем предъявить сначала досудебную претензию, в которой указать, что стало следствием претензии, а именно падение сосульки. Также автоэксперт рекомендует зафиксировать на камеру причиненный ущерб.

«Как правило, если сосулька прилетела на крышу, то следы этого падения остаются. Неплохо бы еще собрать показания свидетелей, что сосулька была и она упала. В этой же претензии указать сумму ущерба, равную сумме восстановления и ремонта», — говорит Попов.

Федеральное агентство новостей /

Если же разобраться без суда не получается, тогда стоит подать исковое заявление.

«В порядке гражданского судебного процесса причинитель ущерба будет обязан возместить этот ущерб в полном объеме. Для этого потребуется воспользоваться услугами независимой экспертизы, чтобы оценить стоимость работ по восстановлению состояния транспортного средства. После этого подавать иск, но там будет госпошлина», — отметил эксперт.

Также, по словам Дмитрия Попова, суды положительно отзываются на такие истории, если достаточно очевидными являются причинно-следственные связи между падением сосульки и состоянием автомобиля.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.