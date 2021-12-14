Одна каша из снега и грязи: жители Петербурга не видят работы коммунальщиков

Жители Санкт-Петербурга повсеместно замечают недоработки властей города в части коммунального обслуживания. Одни считают подобную уборку улиц постыдной, другие и вовсе никакой работы не видят. Свои замечания горожане адресуют администрации города, а мнениями делятся в социальных сетях.

Сильнейшие снегопады прошли в Северной столице еще неделю назад, а коммунальщики до сих пор не могут привести город в порядок. Так, одна из подписчиц городской группы «Вконтакте» недовольна количеством снегоуборочных машин, которым явно с последствиями циклонов «Бенедикт» и «Даниэль» не справиться.

vk.com / Prt Scr

vk.com / Prt Scr

«Единственная техника на весь город… Позор! Гнать надо всех: от мэра до его замов! Это же позор за такую уборку», — в сердцах восклицают жители города.

Из-за недостатка снегоуборочных машин, по мнению еще одного петербуржца, страдает и качество уборки.

vk.com / Prt Scr

«Только не чувствуется того, что дороги и тротуары в городе хоть как-то чистятся… Одна каша из снега и грязи в городе», — отметил пользователь Сети.

Зимняя коммунальная история в Петербурге с годами становится традиционной. И для многих горожан снежный коллапс уже стал классикой жанра.

vk.com / Prt Scr

«Все как обычно, город не готов к снегу!» — сетует петербурженка.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее политтехнолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август отметила, что недовольство жителей Северной столицы вполне понятно: каждый из нас хочет, чтобы зимой его двор был убран в первую очередь. Комментируя наступление холодного сезона, она добавила, что властям Петербурга следует пользоваться достижениями цифровизации в таких сферах жизни, как благоустройство города.