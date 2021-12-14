Коммунальщики устроили показательное выступление на Ланском шоссе в Петербурге

Жители Приморского района Санкт-Петербурга стали свидетелями «парада» коммунальной спецтехники. Вереница уборочных машин гордо проследовала по Ланскому шоссе, убирая остатки снежного «пюре» с дороги после дождя.

После довольно серьезного похолодания и снегопадов в Петербург пришло тепло. На дворе температура чуть выше нуля — начал таять снег. Несколько дней подряд горожане, утопая в снегу, кричали коммунальщикам о проблемах на дорогах. Но они внемли призывам петербуржцев только к моменту его таяния.

«Я как бы даже и сказать не знаю что. У меня только вопросы. Что они делают? Вы только посмотрите — четыре машины идут друг за другом и счищают эти снежные крохи. Они хотят до блеска, до дыр зачистить Ланское? А в других районах машин не хватает. Я не могу себе этого объяснить», — возмущенно разводит руками прохожий.

Солидарна с мнением мужчины и петербурженка Мария Сергеевна. Она каждый день пешком ходила на работу в дни снегопадов и видела, как работали коммунальщики.

«Диву даешься такой работе. Ну жалко же, что так бесполезно расходуются ресурсы. Это выглядит смешно, хоть бы не позорились. Люди со всех районов кричат о снежных завалах, а у нас тут целый парад. Уж не знаю, кто там задачи такие ставит, но с этим «кто-то» явно что-то не так», — с сарказмом отмечает женщина.

С мнением горожан согласен и политолог Иван Аркатов. По его мнению, прошедшие снегопады в Петербурге ничему не научили коммунальные службы и городские власти. Администрация Петербурга не может организовать работу по уборке снега.

Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.