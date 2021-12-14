Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 16:09
16:00
Общество
Коммунальщики устроили показательное выступление на Ланском шоссе в Петербурге
15:58
Политика
Захарова рассказала Зеленскому о продаже гражданства Украины беженцам с Ближнего Востока
15:55
Общество
Соседи попавшего в больницу петербуржца обвинили в инциденте власти города
15:52
Происшествия
Суд вынес приговор петербурженке по делу о гибели ее годовалого ребенка в ванной
15:50
Происшествия
Житель Кемерово ударил ножом курьера на автобусной остановке в Москве
15:49
Шоу-бизнес
Проклова рассказала о комплексе маленького мужчины у Рудинштейна
15:49
Происшествия
Устроивший взрыв у церковной школы в Серпухове использовал СВУ с поражающими элементами
15:48
Политика
Госдума приняла закон о публичной власти в российских регионах
15:45
Политика
Публицист Чаусов: Что скрывается за систематической критикой Трампа в адрес Байдена
15:42
Общество
Российская туристка перечислила особенности отдыха в Таиланде во время пандемии COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Коммунальщики устроили показательное выступление на Ланском шоссе в Петербурге

Общество
Коммунальщики устроили показательное выступление на Ланском шоссе в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Приморского района Санкт-Петербурга стали свидетелями «парада» коммунальной спецтехники. Вереница уборочных машин гордо проследовала по Ланскому шоссе, убирая остатки снежного «пюре» с дороги после дождя.

После довольно серьезного похолодания и снегопадов в Петербург пришло тепло. На дворе температура чуть выше нуля — начал таять снег. Несколько дней подряд горожане, утопая в снегу, кричали коммунальщикам о проблемах на дорогах. Но они внемли призывам петербуржцев только к моменту его таяния.

«Я как бы даже и сказать не знаю что. У меня только вопросы. Что они делают? Вы только посмотрите — четыре машины идут друг за другом и счищают эти снежные крохи. Они хотят до блеска, до дыр зачистить Ланское? А в других районах машин не хватает. Я не могу себе этого объяснить», — возмущенно разводит руками прохожий.

Солидарна с мнением мужчины и петербурженка Мария Сергеевна. Она каждый день пешком ходила на работу в дни снегопадов и видела, как работали коммунальщики.

«Диву даешься такой работе. Ну жалко же, что так бесполезно расходуются ресурсы. Это выглядит смешно, хоть бы не позорились. Люди со всех районов кричат о снежных завалах, а у нас тут целый парад. Уж не знаю, кто там задачи такие ставит, но с этим «кто-то» явно что-то не так», — с сарказмом отмечает женщина.

С мнением горожан согласен и политолог Иван Аркатов. По его мнению, прошедшие снегопады в Петербурге ничему не научили коммунальные службы и городские власти. Администрация Петербурга не может организовать работу по уборке снега.

Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Коммунальщики устроили показательное выступление на Ланском шоссе в Петербурге
санкт-петербург снег коммунальные службы коммунальщики уборочная техника
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать