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Петербуржцы пожаловались на непроходимость дорог в центре города из-за неубранного снега

Общество
Петербуржцы пожаловались на непроходимость дорог в центре города из-за неубранного снега
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Снежные горы, оставленные коммунальщиками в различных районах Петербурга, не на шутку озадачивают горожан. Теперь прогулки по центру города больше напоминают квест, а вылазку к Зимнему дворцу в Сети назвали его штурмом.

Сугробы из грязи, снега и реагентов высятся на обочинах петербургских дорог. С первых снегопадов, что принесли циклоны «Бенедикт» и «Даниэль», прошла уже неделя, а вот снежные горы как лежали, так и лежат на проспектах.

Штурм Зимнего дворца: как петербуржцы передвигаются по заснеженному центру города
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург / Александр Петросян

Плачевная коммунальная история борьбы спецслужб со снегом в Петербурге — вещь довольно интересная, вызывающая смешанные чувства у горожан.

Штурм Зимнего дворца: как петербуржцы передвигаются по заснеженному центру города
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург

«Эх, вспоминая классика: “И это было бы смешно, когда бы не было так грустно”», — отмечает пользовательница сети «Вконтакте».

В недобросовестной уборке снега жители Санкт-Петербурга винят нынешнее руководство города. Не без сарказма они указывают на недоработки администрации в коммунальной сфере.

Штурм Зимнего дворца: как петербуржцы передвигаются по заснеженному центру города
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург
Штурм Зимнего дворца: как петербуржцы передвигаются по заснеженному центру города
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург

«Ну и где же наш любимый блаженный губернатор с лопатой? Не заржавела еще с прошлого раза?» — задает вопрос жительница.

«Что сотворили со страной, городом…» — риторически вопрошают петербуржцы.

С мнением горожан согласен и политолог Иван Аркатов. По его мнению, прошедшие снегопады в Петербурге ничему не научили коммунальные службы и городские власти. Администрация Петербурга не может организовать работу по уборке снега.

Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций было оштрафовано Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Все новости / Общество / Петербуржцы пожаловались на непроходимость дорог в центре города из-за неубранного снега
санкт-петербург снег коммунальные службы коммунальщики
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