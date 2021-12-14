Петербуржцы пожаловались на непроходимость дорог в центре города из-за неубранного снега

Снежные горы, оставленные коммунальщиками в различных районах Петербурга, не на шутку озадачивают горожан. Теперь прогулки по центру города больше напоминают квест, а вылазку к Зимнему дворцу в Сети назвали его штурмом.

Сугробы из грязи, снега и реагентов высятся на обочинах петербургских дорог. С первых снегопадов, что принесли циклоны «Бенедикт» и «Даниэль», прошла уже неделя, а вот снежные горы как лежали, так и лежат на проспектах.

Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург / Александр Петросян

Плачевная коммунальная история борьбы спецслужб со снегом в Петербурге — вещь довольно интересная, вызывающая смешанные чувства у горожан.

Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург

«Эх, вспоминая классика: “И это было бы смешно, когда бы не было так грустно”», — отмечает пользовательница сети «Вконтакте».

В недобросовестной уборке снега жители Санкт-Петербурга винят нынешнее руководство города. Не без сарказма они указывают на недоработки администрации в коммунальной сфере.

Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург

Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург

«Ну и где же наш любимый блаженный губернатор с лопатой? Не заржавела еще с прошлого раза?» — задает вопрос жительница. «Что сотворили со страной, городом…» — риторически вопрошают петербуржцы.

С мнением горожан согласен и политолог Иван Аркатов. По его мнению, прошедшие снегопады в Петербурге ничему не научили коммунальные службы и городские власти. Администрация Петербурга не может организовать работу по уборке снега.

Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций было оштрафовано Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.